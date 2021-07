Savona 2021, Schirru lancia il programma: “Voglio una città più sicura, più pulita e aperta agli stranieri”

Savona. “Voglio ringraziare Ilaria Caprioglio. Vorrei continuare a dare una mano non solo da spettatore ma anche da protagonista in una visione di team e di condivisione dei progetti. Non lavorassimo in gruppo saremmo dei dinosauri. E’ fondamentale che i singoli cittadini collaborino“. Così Angelo Schirru, il candidato sindaco dello schieramento di centro destra alle elezioni amministrative di Savona, si presenta ai suoi elettori.

... » Leggi tutto