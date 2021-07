Borghetto, il consigliere Maritano all’attacco: “Su via Juvarra debito fuori bilancio, necessaria messa in sicurezza”

Borghetto Santo Spirito. “Sull’area di via Juvarra e la necessaria azione di messa in sicurezza e bonifica, sulla quale avevo già sollecitato, ecco la sentenza del Tribunale sul contenzioso tra il Comune e i privati con l’amministrazione comunale “obbligata” ad intervenire secondo quanto stabilito dal giudice. Ma non solo: considerato che la sentenza risale a fine 2020, si dovrà discutere nel prossimo Consiglio comunale di un debito fuori bilancio pari a 15 mila euro, ovvero la cifra stabilita per il pagamento del Ctu – il consulente tecnico -, che ha svolto la perizia sull’area di Borghetto nell’ambito dell’iter giudiziario che era stato avviato”.

