Coronavirus, tra i nuovi ricoverati a Genova pochissimi vaccinati: sono i “non-responder”

Genova. Nonostante il boom di ricoveri per Covid negli ultimi giorni in Liguria, col numero degli ospedalizzati raddoppiato nel giro di una settimana scarsa, lo scenario sembra immutato: nei reparti di malattie infettive – e soprattutto in terapia intensiva – ci finiscono soprattutto i non vaccinati, o comunque coloro che non hanno completato il ciclo e che perciò hanno meno anticorpi per difendersi dalle varianti.

