Il Don Giovanni di Mozart apre la decima edizione dell’Estate Musicale Dianese Festival

Diano Marina. Si sta per alzare il sipario sulla decima edizione dell’Estate Musicale Dianese Festival, iniziativa che dal 2012 comprende più generi artistici e si contraddistingue per la qualità degli spettacoli. Sei sono quelli in cartellone, tutti al top, con artisti e compagnie di fama internazionale, abituati ad esibirsi nei più prestigiosi teatri d’Italia e del mondo. Sei appuntamenti in un mese, da mercoledì 28 luglio a venerdì 27 agosto, che residenti e turisti non possono perdere. Tutto questo in programma nel teatro naturale del parco di Villa Scarsella, nel pieno centro di Diano Marina, sempre dalle 21.30.

