Imperia, Fabio Genovesi presenta “Il calamaro gigante”

Imperia. Torna la collaborazione tra Borgate dal Vivo e “Due Parole In Riva Al Mare”, rassegna letteraria organizzata dall’omonima associazione culturale, per un incontro di autori e testi che unisce idealmente le vette delle Alpi e le spiagge di Imperia. Nella suggestiva Villa Faravelli, mercoledì 11 agosto Fabio Genovesi presenta il suo ultimo libro Il calamaro gigante (Feltrinelli, 2021), in dialogo con Alessandro Barbaglia.

