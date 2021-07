La Liguria chiude il 2020 in attivo di 300 milioni ma l’opposizione attacca Toti: “La sanità è bloccata”

Genova. Via libera in Consiglio regionale al rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020, promosso alcuni giorni fa dalla Corte dei conti nonostante alcune criticità. L’anno si è chiuso con un avanzo di 303 milioni e 566mila euro, circa 100 milioni in più rispetto all’anno precedente, e col raggiungimento del pareggio per quanto riguarda la sanità. All’attacco, invece, l’opposizione, che proprio sulla sanità e sulla gestione della pandemia di Covid ha mosso le principali accuse alla giunta Toti.

