Ospedale unico provinciale a Taggia, +Europa: «Grande opportunità»

Taggia. «Non intendiamo metterci a polemizzare su quanto apparso su alcuni giornali, in questi ultimi giorni, contro la scelta di un unico ospedale provinciale a Taggia. Come +Europa, convinti di interpretare sul punto l’opinione di una larga parte dei cittadini della provincia di Imperia, ci teniamo ad evidenziare che è “anacronistico” riproporre di tornare indietro rispetto ad una scelta nel segno dell’innovazione e “miope” non vedere la grande opportunità nel già deciso nuovo ospedale unico provinciale» – affermano Mauro Gradi (Direzione Nazionale +E), Bruno Marra (+Europa Imperia Sanremo) ed Emanuele Cichero (+Europa Taggia).

... » Leggi tutto