Genova. Per spingere i cittadini della regione a vaccinarsi contro il Covid e convincere quella fetta di popolazione ancora restia alla vaccinazione per paura di possibili effetti collaterali e reazioni avverse, il Codacons lancia oggi anche in Liguria una polizza assicurativa gratuita che coprirà eventuali danni legati alla somministrazione del vaccino.

