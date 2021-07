Cairese, Diego Alessi ha le idee chiare: “Una squadra che dovrà divertire”, Laoretti: “Serie D in tre anni”

La Cairese ha presentato ieri in diretta Facebook lo staff della prima squadra, che quest’anno verrà guidato dall’ex attaccante Diego Alessi, il quale ha spiegato i motivi per cui ha deciso di allenare e l’idea di calcio che intende proporre agli ormai ex compagni. Insieme a lui, altri due membri dello staff: Giuliano Bresci, tesserato Uefa B, e il match analyst Michele Battistel, una della grandi novità in casa Cairese.

