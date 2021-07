Sanremo. Non bastano i volontari della protezione civile per tenere a bada le oltre 500 persone che si sono presentate questa sera al Palafiori per l’Open night in programma. E’ dovuta intervenire la polizia municipale, con due agenti, per controllare la situazione fuori dal centralissimo hub vaccinale, preso d’assalto già dalle 18, un’ora prima dell’apertura ufficiale.

