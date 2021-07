Sanremo, attività colpite dall’emergenza Covid: in arrivo sconti Tari fino al 48%

Sanremo. Sconti Tari a tutte le attività commerciali danneggiate dall’emergenza coronavirus, in arrivo sgravi fino al 48%. E’ un mini tesoretto del valore totale di 1,7 milioni di euro quello che l’amministrazione Biancheri sta per impegnare (il via libera definitivo venerdì in consiglio comunale), per agevolare le utenze non domestiche che hanno subito le maggiori ripercussioni a causa dei passati lockdown.

