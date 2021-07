Aree cani nel centro ovest, Lega: “A lavoro per un progetto di incremento ambizioso”

Genova. “Il territorio del Municipio Centro Ovest è molto vasto, comprende quartieri densamente popolari quali Campasso, Belvedere, Sampierdarena, Di Negro, San Benigno, San Teodoro, e Granarolo, sono tantissimi gli animali da affezione e pochissime le aree a loro dedicate. Per questo con il collega consigliere comunale Davide Rossi, come me sensibile ai temi legati all’animalismo e all’ambiente, stiamo lavorando a predisporre un ambizioso progetto di incremento delle aree cani nella municipalità” – a dirlo Serena Russo presidente del Consiglio Municipale del Centro Ovest e consigliere della Lega.

