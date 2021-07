Fincantieri, approvati i risultati a giugno 2021: ricavi in crescita del 28%

Marghera. Il Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. (“Fincantieri” o la “Società”), riunitosi sotto la presidenza di Giampiero Massolo, ha esaminato e approvato la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021, redatta in conformità ai principi contabili internazionali (IFRS). Ricavi in crescita del 28%, Ebitda a +84%. Carico di lavoro complessivo di 37 miliardi, pari a 7,1 volte i ricavi 2020. Ritorno all’utile e guidance 2021 confermata. Il risultato del periodo è positivo per euro 7 milioni (negativo per euro 137 milioni nell’1H 2020) dopo aver scontato oneri per amianto (euro 29 milioni) e per COVID-19 (euro 22 milioni).

