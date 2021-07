Green pass sui luoghi di lavoro, il No di Cgil, Cisl e Uil a Toti: “Esiste già il protocollo sulla sicurezza”

Liguria. “Nessuno scrupolo per il green pass per il lavoro? Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che ama pronunciare frasi ad effetto, sa benissimo che Cgil Cisl Uil sono interlocutori che hanno già trattato sul tema della sicurezza, firmando un protocollo nazionale che, nel momento più difficile e quando non c’erano ancora i vaccini, ha permesso di ripartire con il lavoro”.

... » Leggi tutto