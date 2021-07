Loano, in piazza Italia la “Estate in musica” con Sinni, The Shalalalas, Nicole Magolie, Stragà e “I ragazzi di periferia”

Loano. Il vincitore di “The Voice of Italy Senior” Erminio Sinni con Daniele De Gregori, gli autori della sigla della fiction Rai “L’allieva” The Shalalalas, la Nicole Magolie Band, il cantautore Federico Stragà ed “I ragazzi di periferia”. Saranno loro i protagonisti dei cinque appuntamenti di “Estate in musica”, la rassegna di concerti organizzata dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con l’Agenzia Eccoci Eventi.

