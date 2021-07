Quanti sono i vaccinati in Liguria tra il personale scolastico? Ecco perché sui dati regna il caos

Liguria. Giusto due numeri per ora sembrano certi: sono 26.446 le unità di personale scolastico in Liguria vaccinate con almeno una dose e 23.122 coloro che hanno completato il ciclo. Sono questi gli ultimi dati aggiornati, forniti oggi dal presidente Giovanni Toti, che risultano dall’incrocio con gli elenchi forniti dal ministero tramite il sistema Tessera Sanitaria. Per il resto sulle cifre della scuola si può dire che siano ben più le discrepanze che le certezze. Nella nostra regione, ma non solo.

