Coronavirus, in Liguria Rt 2,12: è tra i più alti d’Italia. La variante Delta prevale al 100%

Genova. L’indice di contagio Rt in Liguria ha raggiunto nella settimana 19-25 luglio quota 2,12. Si tratta di uno dei valori più alti d’Italia, superato solo da Sardegna (2,44) e provincia autonoma di Trento (2,27). È quanto emerge dal report dell’Iss-ministero della Salute. Numeri che mesi fa ci avrebbero portati dritti in zona rossa, se non fosse che i parametri della cabina di regia nel frattempo sono cambiati e ad oggi la Liguria non rischia nemmeno l’ingresso in zona gialla.

... » Leggi tutto