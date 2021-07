San Bartolomeo al Mare. Da fine settembre, anche il Comune di San Bartolomeo al Mare avvierà il nuovo servizio di raccolta differenziata. Per questo motivo, a partire da agosto prenderanno il via diverse attività finalizzate alla distribuzione dei kit e alla comunicazione con gli utenti, affinché il paese sia pronto per questo nuovo importante aggiornamento.

... » Leggi tutto