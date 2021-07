Sanremo. Il consiglio comunale ha approvato sconti Tari a tutte le attività commerciali danneggiate dall’emergenza coronavirus, in arrivo sgravi fino al 48%. E’ un mini tesoretto del valore totale di 1,7 milioni di euro quello che l’amministrazione Biancheri sta per impegnare, per agevolare le utenze non domestiche che hanno subito le maggiori ripercussioni a causa dei passati lockdown.

