Sanremo. Sette persone sono risultate positive al Covid-19 dopo una festa privata in un’abitazione di Bussana Vecchia, frazione di Sanremo.

La mancanza di discoteche e feste pubbliche a causa della pandemia ha portato molti italiani, specialmente i più giovani, a organizzare party privati in casa. Ma senza controlli e l’utilizzo di precauzioni, la possibilità di contagiarsi è ancora maggiore che in un locale.

... » Leggi tutto