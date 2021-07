Dpcm, green pass e dittatura sanitaria. La docente universitaria Lara Trucco: «Ecco cosa dice la Costituzione»

Sanremo. Green pass sì o green pass no? Non è facile dare una risposta così, tranchant, sulla legittimità o meno dello strumento adottato dal governo Draghi per debellare il Covid-19. La domanda in sé, senza ulteriori considerazioni, non ha quasi senso, almeno non dal punto di vista giuridico. Lo spiega, con un esempio chiarissimo, la professoressa Lara Trucco, prorettrice agli Affari generali e Legali dell’Università di Genova, docente di diritto costituzionale e avvocato: «E’ un po’ come dire: “Macchina sì o macchina no? Dipende da cosa se ne fa», dice.

... » Leggi tutto