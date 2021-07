Fornisce una falsa identità alla polizia ma viene “tradito” dall’anno bisestile

Genova. Voleva nascondere la propria identità ai poliziotti e quando ha fornito la data di nascita falsa non ha pensato che il 29 febbraio del 1989 sul calendario non è mai esistito.

A finire nei guai è stato un 40enne, pugliese ma residente a Cairo Montenotte, controllato qualche giorno fa dalla Polizia Ferroviaria nella stazione Principe, presso la tenda allestita dalla Croce Rossa per l’esecuzione dei tamponi rapidi gratuiti.

