Sanremo. In questi giorni importante conferma per quanto riguarda il volley, infatti per il Riviera Volley Sanremo è arrivata la conferma della sponsorizzazione per il settore volley e beach volley da Roberto Amadeo, il patron delle Grafiche Amadeo etichette su bobina che conferma anche per la prossima stagione l’appoggio promo pubblicitario per le squadre in serie c maschile e femminile.

