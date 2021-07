Vallecrosia premia gli Urban Theory per i successi ottenuti

Vallecrosia. L’Amministrazione comunale premia gli Urban Theory per i successi ottenuti sia a livello nazionale che internazionale. «Come Amministrazione abbiamo deciso di premiare i ragazzi di Vallecrosia o che si allenano a Vallecrosia che abbiano ottenuto dei risultati a livello nazionale – ha spiegato ieri sera in Piazza del Popolo a Vallecrosia Alta il consigliere Marco Calipa – Premiamo un gruppo, che volevamo premiare in Comune ma abbiamo deciso di associarlo ad una manifestazione davanti ad un pubblico, ci è sembrata la cosa migliore. L’intento è quello d prendere gli Urban Theory come esempio lampante che anche nelle zone periferiche quando ci si impegna, si lavora duro e si crede soprattutto in un obiettivo, lo si può ottenere».

