Ventimiglia, gara di belotta per ricordare Francesco Miano: i nomi dei vincitori

Ventimiglia. Si è svolta ieri sera, presso la bocciofila di Roverino, la gara provinciale di belotta organizzata dal consigliere comunale Gabriele Sismondini per ricordare un caro amico scomparso: Francesco Miano, morto lo scorso 4 maggio a 37 anni.

Sessantaquattro le coppie che si sono iscritte alla grande gara del primo Memorial dedicato a Miano. In totale, grazie all’evento, sono stati raccolti 420 euro che saranno devoluti in beneficenza.

