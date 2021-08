Bordighera, bagnino rischia di annegare per salvare due ragazzi: trasportato al Santa Corona

Bordighera. Si sono tuffati in mare, nonostante la bandiera rossa, trovandosi in difficoltà: due ragazzi sono stati salvati da un bagnino che, per tirarli fuori dall’acqua, ha rischiato di annegare ed è stato trasportato con l’elicottero al Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso di massima gravità. E’ successo nel pomeriggio a Bagni “Vernier” di Bordighera, nei pressi dei “Pennoni”.

