Bordighera, rischiano la vita per salvare due ragazzini in mare: «Comuni mettano bagnini in spiagge libere»

Bordighera. «Lo deve scrivere, per favore, il mio messaggio. Deve arrivare al sindaco, all’amministrazione, ma non solo di Bordighera: tutti i comuni devono spendere per dotare le spiagge libere di bagnini». A lanciare l’accorato appello è Robertino Rocco: il bagnino di 19 anni dei bagni Vernier, a Bordighera, che nel pomeriggio di ieri ha rischiato la vita per salvare due ragazzini che si erano tuffati in un mare proibitivo nonostante la bandiera rossa issata da tutti gli stabilimenti balneari.

... » Leggi tutto