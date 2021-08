Genova. Sono nove i ricoverati in terapia intensiva per Covid in Liguria in base al bollettino di Alisa, aggiornato quotidianamente. Di questi, sette si trovano presso la clinica di Malattie infettive del San Martino di Genova. Lo scorso anno, in questo periodo, i posti letto occupati in terapia intensiva erano pari a zero.

... » Leggi tutto