Genova. “La richiesta del presidente Malagò non può essere presa in considerazione. La sua visione non è corretta, perché la cittadinanza è un diritto che deve essere previsto dall’ordinamento, per tutti, e non deve arrivare per meriti sportivi”. Lo dichiara il deputato ligure Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.

