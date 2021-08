Liguria. E’ stato presentato oggi in Regione ‘Restart-misure per l’occupazione giovanile’, un piano di misure finalizzate al contrasto della disoccupazione e del fenomeno dei neet per un valore complessivo di 15 milioni di euro ripartiti su tre interventi: Nuova Garanzia Giovani, Match Point, Bonus assunzionali collegati a entrambe le misure.

