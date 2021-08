Genova. Notte movimentata in piazza Montano, a Sampierdarena. La polizia di Stato di Genova ha arrestato un cittadino rumeno di 20 anni per violenza o minaccia e resistenza a pubblico Ufficiale, denunciandolo inoltre per oltraggio, minacce, porto di armi e oggetti atti a offendere e rifiuto d’indicazione sulla propria identità personale.

