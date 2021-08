Anche la Liguria chiede il referendum sulla giustizia, l’opposizione esce dall’aula: “Solo propaganda”

Genova. Via libera dal Consiglio regionale alla richiesta di indire i sei quesiti referendari sulla giustizia proposti dalla Lega e dal Partito Radicale, passati coi soli voti della maggioranza. Il gruppo di Fratelli d’Italia non ha sottoscritto e si è astenuto sui quesiti riguardanti l’abolizione della legge Severino e la modifica della disciplina sulle misure cautelari. Tutti i consiglieri di opposizione sono usciti dall’aula e non hanno partecipato alla votazione.

... » Leggi tutto