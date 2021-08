Grandinata nel Ponente, Cia Liguria: «Contro danni servono risorse per assicurare colture e strutture»

Genova. Dopo i danni al Ponente Ligure e il confronto di oggi con l’Assessore all’Agricoltura, Alessandro Piana, Cia Liguria chiede di far presto sulla ricognizione in corso per delimitare zona e quantificazione del danno. E chiede un «intervento pubblico che metta a disposizione risorse per rendere accessibile e praticabile il ricorso alle assicurazioni per tutte le colture e le strutture».

... » Leggi tutto