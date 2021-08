Iren, ricavi in crescita nei primi sei mesi del 2021 e utile netto di 193 milioni

Genova. Risultati dei primi 6 mesi del 2021 in crescita per Iren supportati da tutte le aree di business in cui è attivo il Gruppo e sostenuti dal contributo positivo dal consolidamento di I.Blu e Unieco.

Iren ha infatti chiuso il primo semestre con ricavi a 2 miliardi di euro (+9,8% rispetto a 1,83 miliardi dello scorso anno), un Margine Operativo Lordo pari a 517 milioni di euro (+9,3%) e un utile netto di gruppo pari a 193 milioni di euro (+45,6%).

