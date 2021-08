Alassio. Si muovono le vespe alassine del presidente Ragazzoni, prendono il portiere Chinchio (dall’Arenzano), Pondaco (dalla Fezaanese), Boero (ex Ligorna), Cafiero (dal Marassi), Passalacqua (Little Club), Vargiu (ex Genoa), Bazzarani (dal Soccer Borghetto), Toriello (Virtus Entella), Panariello (ex Goliardica) e Gargano (dal Castelvetro).

... » Leggi tutto