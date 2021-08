Banca Carige cede a Banca del Veneto Centrale 200 quote partecipazione in Bankitalia

Genova. In linea con quanto previsto dal piano strategico (cessione delle quote di Banca d’Italia in eccesso rispetto alla partecipazione del 3% fruttifera di dividendi), Banca Carige comunica che ha ceduto 200 quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia del valore nominale di 25 mila euro ciascuna a Banca del Veneto Centrale (Gruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano) a un prezzo pari al valore nominale complessivo di cinque milioni, coincidente altresì con il costo storico.

