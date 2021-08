Grandinata, Coldiretti Imperia: «Regione Liguria attivi stato di calamità e misure a sostegno di imprese»

Imperia. «Ringraziamo la regione Liguria per i primi 100mila euro stanziati per lo smaltimento dei vetri, ma è prioritario che la Regione attivi al più presto lo stato di calamità per poter predisporre misure di sostegno alle imprese, in particolare la sospensione dei versamenti delle rate dei mutui, e si faccia parte attiva al tavolo della conferenza Stato-Regioni per rivedere il piano nazionale assicurativo affinché ci siano strumenti di gestione del rischio sempre più avanzati, efficaci e con meno burocrazia. Servono proposte assicurative calate sul nostro territorio che permettano realmente di assicurare il reddito delle imprese agricole, sia in caso di calamità sia in caso di volatilità dei mercati». E’ quanto hanno chiesto il presidente di Coldiretti Imperia Gianluca Boeri e il direttore provinciale Domenico Pautasso durante il tavolo verde convocato dall’assessore regionale all’Agricoltura, Alessandro Piana, a seguito della devastante grandinata dello scorso 1 agosto.

