Infortuni sul lavoro, Cgil: “La sicurezza è emergenza nazionale: basta parole, subito un piano straordinario”

Savona. “Esprimiamo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Laila El Harim, operaia uccisa ieri mattina dalla fustellatrice a cui lavorava, presso l’azienda che produce cartoni per alimenti a Bombonette di Camposanto in Provincia di Modena. La strage va fermata: ribadiamo al Governo che occorre un patto per la salute e sicurezza sul lavoro”. Lo afferma Andrea Pasa, segretario generale di Cgil Savona.

