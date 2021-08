Maxi manifesto no vax a Sanremo, Mara Lorenzi: «Inesattezze da correggere»

Sanremo. «Abbiamo letto i contenuti del grande manifesto affisso dalla IDU a Sanremo. Se è vero che deve esserci libertà di esprimere opinioni, non si può concedere libertà di fare affermazioni erronee o travisate o manipolate e di darle in pasto alla popolazione senza contro argomenti. Specialmente non in questo momento, in cui dal punto di vista della pandemia stiamo giocando con il fuoco. Mi permetto perciò di offrire alcune brevi repliche scientifiche al testo del maxi-manifesto» – dichiara Mara Lorenzi.

... » Leggi tutto