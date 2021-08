Savona, Torneo dei Rioni: questa sera in scena l’attesa finale

Savona. Sembrava la classica “mission impossible”, invece grazie alla volontà di centrare l’obiettivo, all’impegno e alla passione da vendere, il primo “Torneo dei Rioni Comunali di Savona Edizione 2021”, evento organizzato dal Centro Regionale Libertas con il Patrocinio del Comune di Savona e con la collaborazione dell’Asd Open Sport Savona, non solo è salito sulla rampa di lancio, ma come accaduto per Jacobs nei cento metri ha registrato un vero e proprio record di adesione, partecipazione e seguito, nettamente al di là di ogni più rosea previsione.

