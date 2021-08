Ventimiglia. La Scuola Di Pace di Ventimiglia ha deciso di intervenire nel dibattito in corso relativamente alla situazione delle persone in transito. È di pochi giorni fa la proposta dell’onorevole Di Muro che, per risolvere la situazione dei migranti a Ventimiglia, ha ipotizzato l’apertura di un CPR (Centro di Permanenza per il Rimpatrio).

