Balleari (Fdi): “Chiederò tamponi gratuiti a chi è in difficoltà economica e vuole visitare i parenti nelle rsa”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo da Fratelli D’Italia. “Esistono delle casistiche per cui chi vuole andare a trovare un parente in una residenza protetta debba mostrare l’esito di un tampone fatto da non più di 48 ore; queste casistiche non solo esistono per chi non può o non vuole farsi il vaccino, ma anche per chi ha il green pass, ma non da 14 giorni, da chi ha fatto la prima dose e non la seconda ed infine ci sono residenze protette che, a tutela degli ospiti e del personale, chiedono questa ulteriore misura di tutela “non tutti però – spiega il capogruppo in Regione Liguria di FdI Stefano Balleari – possono permettersi di fare un tampone. Se guardiamo nelle residenze convenzionate possiamo capire come ci siano casi in cui ogni euro è soppesato e serve. Per questo ho richiesto che, su base isee, chi ha un reddito basso possa fare i tamponi necessari gratuitamente. Mi sembra una questione di umanità prima che di buonsenso”.

... » Leggi tutto