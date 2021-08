Vallebona. Sarà eseguita alle 10 di domani, venerdì 6 agosto, all’ospedale di Sanremo, l’autopsia sulla salma di Mattia Di Lorenzo, 35 anni: l’impresario di una ditta di movimento terra, morto lo scorso 2 agosto dopo alcuni giorni di agonia.

La Procura di Imperia ha incaricato la dottoressa Francesca Fossati, dell’istituto di Medicina legale di Genova, di effettuare l’esame autoptico per far luce sulle cause della morte di Di Lorenzo.

