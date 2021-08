Green Pass a scuola, i dirigenti: “Non possiamo essere noi i controllori”. I sindacati: “Una discriminazione”.

Liguria. “Non possiamo essere noi a controllare“. Così i dirigenti scolastici, i principali fautori dell’obbligo vaccinale, commentano il nuovo decreto del governo che introdurrà l’obbligo di green pass per il personale scolastico. La misura ha anche schiodato i sindacati dall’attendismo in cui erano rimasti finora: “Se chi non lo avrà sarà considerato assente non giustificato, sarà una discriminazione“, è la posizione di sintesi tra le tre sigle confederali.

