Green pass obbligatorio anche per personale scolastico, baristi e camerieri: oggi la decisione

Roma. Mancano ormai poche ore all’introduzione del green pass anche per consumare al tavolo al chiuso in bar e ristoranti o per andare al cinema o in palestra. Un obbligo che presto potrebbe estendersi anche in altri settori, come la scuola e i trasporti. E in tal senso oggi deciderà il Governo. Alle 11.30, infatti, è fissata la cabina di regia del premier Mario Draghi con i ministri e gli esperti in vista delle nuove misure che dovrebbero partire da settembre, mentre alle 16 è previsto il Consiglio dei ministri.

