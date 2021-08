Chiusavecchia. E’ Mauro Borziani, ingegnere 44enne, la vittima del tragico schianto in moto sulla statale 28 di oggi pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione, a bordo di una Husqvarna 900, in una curva di via Nazionale si è schiantato contro un camion cisterna che trasportava olio, morendo sul colpo.

... » Leggi tutto