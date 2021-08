Genova. “Ho depositato una mozione alla quale tengo molto e alla quale tiene molto l’Unpli nazionale che sta promuovendo iniziative analoghe in tutta Italia, che si prefigge lo scopo di intitolare una Via o una Piazza alle Proloco d’Italia”- a dirlo in una nota Davide Rossi vice capogruppo della Lega al Comune di Genova.

