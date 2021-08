1,4 milioni di euro per manutenzione di corsi d’acqua in Liguria, 120mila per il torrente Nervia a Camporosso

Genova. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Difesa del Suolo e Infrastrutture Giacomo Giampedrone, ha stanziato oggi ulteriori 1,4 milioni di euro (1.417.500), in collaborazione con il ministero dell’Ambiente e con l’Autorità dell’Appennino Settentrionale da destinare ai Comuni quali enti attuatori per la manutenzione di corsi d’acqua su tutto il territorio ligure, ad eccezione di interventi per circa 300mila euro destinati alla realizzazione di opere idrauliche che, da ponente a levante, saranno gestite direttamente da Regione Liguria (cosiddette di ‘terza categoria’).

