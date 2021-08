Alberto Gomes De Pina è un nuovo giocatore del Ligorna

Alberto Gomes De Pina , classe ’93, di nazionalità portoghes e, ma nato in Guinea-Bissau , muove i suoi primi passi nell’ Academia Vitalaise, in Africa, prima di passare successivamente tra le fila di Padova, ChievoVerona e Sassuolo.

Terminata la sua esperienza nel settore giovanile, comincia la sua carriera tra i grandi, tra l’allora Seconda Divisione di Lega Pro e l’attuale Serie D. Gioca con l’Aprilia nel 2012 e poi nel San Donato Tavernelle, passando anche per Pro Vercelli, Savona e Messina tra le altre. Statistiche importanti in carriera: 132 presenze e 49 goal in Serie D, 76 presenze e 13 goal in Serie C/Lega Pro e una presenza in Serie B.