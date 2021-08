Autostrade, l’A10 si salva ma l’A6 no: cantieri e chiusure anche nella settimana di ferragosto

Savona. Ferragosto si avvicina e chi si sarebbe aspettato una sospensione dei cantieri in autostrada, per sopperire al maggior flusso turistico, rimarrà deluso. Soprattutto se è un piemontese o un valbormidese. Se, infatti, sul tronco dell’A10 Savona-Ventimiglia gestito da Autostrada dei Fiori, la prossima settimana non saranno programmati lavori né previste chiusure di svincoli o tratta, diversa è la situazione dell’A6 Torino-Savona, dove tra restringimenti di careggiata, chiusure di corsie, caselli e di alcuni tratti saranno giorni in cui si prospettano rallentamenti e traffico.

